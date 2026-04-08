Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран начнет взимать плату в биткоинах за проход через Ормузский пролив

Иран начнет требовать от судоходных компаний платить по $1 за каждый баррель нефти на танкерах, проходящих через Ормузский пролив на время перемирия с США.

Источник: РБК

Иран начнет требовать от судоходных компаний платить по $1 за каждый баррель нефти на танкерах, проходящих через Ормузский пролив на время перемирия с США. Об этом Financial Times заявил представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хоссейни. Оплата будет производиться в биткоинах, что позволит скрыть тразакции и избежать рсика санкций для судовладельцев.

Танкеры, идущие без груза, смогут проходить пролив бесплатно.

"Ирану нужно следить за тем, что входит в пролив и выходит из него, чтобы эти две недели не были использованы для переброски оружия, — сказал Хоссейни.

Материал дополняется.

