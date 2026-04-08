Иран начнет требовать от судоходных компаний платить по $1 за каждый баррель нефти на танкерах, проходящих через Ормузский пролив на время перемирия с США. Об этом Financial Times заявил представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид Хоссейни. Оплата будет производиться в биткоинах, что позволит скрыть тразакции и избежать рсика санкций для судовладельцев.
Танкеры, идущие без груза, смогут проходить пролив бесплатно.
"Ирану нужно следить за тем, что входит в пролив и выходит из него, чтобы эти две недели не были использованы для переброски оружия, — сказал Хоссейни.
Материал дополняется.