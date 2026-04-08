В Гданьске отключили свет и отопление в здании консульства России

Польские власти отключили электричество и отопление в здании бывшего генерального консульства России в Гданьске, сообщил «РИА Новости» представитель МИД Польши.
По его словам, отключение произошло из-за задолженности.
Российское консульство в Гданьске прекратило работу 22 декабря 2025 года после отзыва согласия на его деятельность польским МИД. Оно было последним действующим консульским учреждением России в Польше. В здании на улице Батория остается административно-технический сотрудник посольства.
О том, что российская дипмиссия не оплачивала использование здания, несмотря на то, что с 2013 года город начал взимать плату в соответствии с руководящими указаниями Министерства иностранных дел, ранее писал PolsatNews. Гданьск оценил задолженность за 2013−2023 годы примерно в 5,5 млн злотых (120 млн руб.), а проценты по этой сумме — еще в 3 млн злотых (65,6 млн руб.).
Российские дипломаты использовали здание консульства в Гданьске с середины прошлого века. Основанием стало соглашение о бесплатном пользовании объектом, подписанное между Польской Народной Республикой и Советским Союзом в 1951 году.
В настоящее время правовой статус здания остается предметом спора. Москва настаивает, что объект на улице Батория является собственностью России. Польская сторона, в свою очередь, утверждает, что после распада СССР это имущество перешло в собственность государственной казны Польши.
