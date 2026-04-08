Politika: текущие конфликты имеют признаки мировой войны

Текущие конфликты имеют глобальный характер и негативные последствия для всего мира даже без прямого столкновения крупнейших держав на поле боя, пишет Зоран Миливоевич в статье для сербской газеты Politika.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В феврале 2022 года в борьбу вступили два доминирующих военных потенциала в мире: Россия, обладающая ядерным оружием, и Украина, поддерживаемая НАТО и США. Их конфликт ознаменовал начало глобального передела власти и соперничества великих держав, говорится в статье.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске летом 2025 года, по мнению автора, привела к пересмотру международных отношений и формированию сфер влияния, что многие считают предвестником нового мирового порядка.

Именно поэтому США при Трампе перешли к агрессивной внешней политике, стремясь удержать доминирующие позиции посредством торговых войн и проецирования силы в таких регионах, как Венесуэла, Иран, Панама, Гренландия и Куба.

В ответ США, как пишет Миливоевич, столкнулись с растущим сопротивлением со стороны своих главных конкурентов — России и Китая, а также Индии, Турции, Бразилии, Пакистана, Саудовской Аравии и даже Европейского союза.

Это сопротивление проявляется на геополитическом и дипломатическом уровнях и в меньшей степени — на экономическом и военном уровнях.

Миливоевич считает, что Россия активно противостоит США на Украине и ослабляет позиции НАТО за счет своих энергетических и ресурсных возможностей, а также оказывает поддержку Ирану и Кубе. Китай делает то же, используя свое экономическое доминирование и соответствующие рычаги давления.

Единственное, что сейчас отличает текущие конфликты от полномасштабной мировой войны, — это отсутствие прямого военного столкновения между ведущими державами с применением ядерного оружия, заключает автор.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше