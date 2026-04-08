Иран впервые с начала перемирия официально обвинил Израиль в его нарушении

После объявления о прекращении огня между Ираном и США израильская армия также заявила о приостановке атак, продолжив, однако, операцию против шиитского движения «Хезболла». ЦАХАЛ объявила о проведении самой масштабной серии ударов по объектам в Ливане с начала нынешней эскалации. Авиация и артиллерия ударили по более чем десяти населенным пунктам на юге страны, сообщалось о погибших и пострадавших.