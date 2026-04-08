Иран впервые с начала перемирия официально обвинил Израиль в его нарушении

Аракчи обсудил с командующим армии Пакистана нарушение ЦАХАЛ перемирия с Ираном.

Источник: © РИА Новости

ТЕГЕРАН, 8 апр — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи по телефону обсудил с командующим пакистанской армии Асимом Муниром нарушение перемирия Израилем, сообщило Министерство иностранных дел ИРИ.

«Обсудили случаи нарушения Израилем режима прекращения огня в Иране и Ливане», — говорится в заявлении ведомства.

Стороны намерены координировать дальнейшие действия.

После объявления о прекращении огня между Ираном и США израильская армия также заявила о приостановке атак, продолжив, однако, операцию против шиитского движения «Хезболла». ЦАХАЛ объявила о проведении самой масштабной серии ударов по объектам в Ливане с начала нынешней эскалации. Авиация и артиллерия ударили по более чем десяти населенным пунктам на юге страны, сообщалось о погибших и пострадавших.

Тем временем, по сообщениям СМИ, совместно с американцами Израиль нанес удары по НПЗ на юге Ирана.

О двухнедельном перемирии Вашингтон и Тегеран договорились в ночь на среду. ИРИ обязалась за это время обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе с учетом технических ограничений. Сейчас через него разрешают проходить лишь дружественным странам. По данным агентства Tasnim, к ним относятся Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан.

Стороны также разработают проект мирного соглашения, в основу которого может лечь иранский план из десяти пунктов. В их числе — сохранение контроля над Ормузом за Тегераном, снятие всех санкций, выплата компенсаций, продолжение обогащения урана. Президент США Дональд Трамп назвал это предложение приемлемой основой для диалога. Первый раунд переговоров пройдет 10 апреля в Исламабаде.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше