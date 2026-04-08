СМИ: Кент призвал США «обуздать» Израиль, который может сорвать перемирие

Джо Кент, экс-глава Национального контртеррористического центра США, призвал убедиться, что Израиль не саботирует соглашение о прекращении огня между США и Ираном.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Кент высоко оценил соглашение о перемирии между США и Ираном, но усомнился в искренних намерениях Израиля, пишет индийское издание Hindustan Times.

Последнее, что нам нужно, — это чтобы Израиль делал то, что он уже делал на предыдущих переговорах: атаковал переговорщиков или наносил удары для эскалации конфликта.

Джо Кент
экс-глава NCTC

Кент также призвал США «обуздать» Израиль. Для этого США, на его взгляд, должны постепенно отказаться от военной поддержки Израиля.

Издание напоминает, что в марте Кент покинул свой пост после разногласий с президентом Дональдом Трампом по поводу войны в Иране. Кент пытался убедить администрацию, что Иран не представляет непосредственной угрозы для США.

В своем заявлении об отставке Кент подчеркнул:

Очевидно, что мы начали эту войну из-за давления Израиля и его мощного американского лобби.

Джо Кент
экс-глава NCTC

Тогда он призвал Трампа пересмотреть свое решение и отказаться от войны с Ираном: «Я молюсь, чтобы вы задумались о том, что мы делаем в Иране и для кого мы это делаем… Вы можете изменить курс и наметить новый путь для нашей нации, а можете позволить нам и дальше скатываться к упадку и хаосу. Карты в ваших руках».

