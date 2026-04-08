СМИ: Кент призвал США «обуздать» Израиль, который может сорвать перемирие

Последнее, что нам нужно, — это чтобы Израиль делал то, что он уже делал на предыдущих переговорах: атаковал переговорщиков или наносил удары для эскалации конфликта.
Кент также призвал США «обуздать» Израиль. Для этого США, на его взгляд, должны постепенно отказаться от военной поддержки Израиля.
Издание напоминает, что в марте Кент покинул свой пост после разногласий с президентом Дональдом Трампом по поводу войны в Иране. Кент пытался убедить администрацию, что Иран не представляет непосредственной угрозы для США.
В своем заявлении об отставке Кент подчеркнул:
Очевидно, что мы начали эту войну из-за давления Израиля и его мощного американского лобби.
Тогда он призвал Трампа пересмотреть свое решение и отказаться от войны с Ираном: «Я молюсь, чтобы вы задумались о том, что мы делаем в Иране и для кого мы это делаем… Вы можете изменить курс и наметить новый путь для нашей нации, а можете позволить нам и дальше скатываться к упадку и хаосу. Карты в ваших руках».