Захарова сделала предупреждение «третьим странам» из-за дронов ВСУ

«Если третьи страны предоставляли или предоставляют свою территорию для пролета вражеских дронов, они должны хорошо понимать, — и мы уверены, что они понимают, потому что им все это разъяснили, — какому риску они подвергаются», — заявила Захарова.
Она отметила, что последние события с беспилотниками Москва рассматривает как террористические атаки промышленных и гражданских объектов России.
Ранее Захарова высмеяла утверждение главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала более чем на 19 стран.
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.Читать дальше