Могут ли принести успех переговоры Ирана и США после прекращения огня

Объявляя о перемирии, американский лидер пояснил, что решил отсрочить удары на две недели, поскольку США «достигли и даже превзошли все поставленные военные цели». Он также отметил, что считает полученный от Ирана план из десяти пунктов «приемлемой» основой для дальнейших переговоров. «Почти все разногласия по спорным вопросам, существовавшим ранее, урегулированы между Соединенными Штатами и Ираном. Двухнедельный период позволит нам окончательно доработать и заключить соглашение», — сказал президент. Позднее в интервью агентству AFP Трамп заявил, что США одержали «полную и безоговорочную победу» над Ираном. А 8 апреля американский президент заявил, что в Исламской Республике произошла «продуктивная смена режима» и «не будет никакого обогащения урана».