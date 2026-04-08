Могут ли принести успех переговоры Ирана и США после прекращения огня

Что известно о договоренностях между США и Ираном.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении «обоюдного перемирия» с Ираном — за 88 минут до окончания установленного им ультиматума, который истекал в 3:00 по московскому времени. Трамп угрожал, что, если Тегеран к этому времени не откроет Ормузский пролив, Соединенные Штаты нанесут массированные удары по иранской инфраструктуре, включая мосты и электростанции, и «уничтожат целую цивилизацию».
Объявляя о перемирии, американский лидер пояснил, что решил отсрочить удары на две недели, поскольку США «достигли и даже превзошли все поставленные военные цели». Он также отметил, что считает полученный от Ирана план из десяти пунктов «приемлемой» основой для дальнейших переговоров. «Почти все разногласия по спорным вопросам, существовавшим ранее, урегулированы между Соединенными Штатами и Ираном. Двухнедельный период позволит нам окончательно доработать и заключить соглашение», — сказал президент. Позднее в интервью агентству AFP Трамп заявил, что США одержали «полную и безоговорочную победу» над Ираном. А 8 апреля американский президент заявил, что в Исламской Республике произошла «продуктивная смена режима» и «не будет никакого обогащения урана».
О своей победе в конфликте заявил и Иран. Высший совет национальной безопасности республики — главный орган, которые определяет оборонную политику страны, — выпустил большое заявление, в котором констатировал: «Враг потерпел неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение». «Мы поздравляем весь иранский народ с этой победой и подчеркиваем, что до окончательного согласования всех деталей этого триумфа по-прежнему необходимы стойкость и осмотрительность официальных лиц, а также сохранение единства и солидарности народа Ирана», — говорится в заявлении совета (его русскоязычный текст приводит иранское агентство Nournews).
15 пунктов США vs 10 пунктов Ирана.
В конце марта появились сообщения, что США передали Ирану план урегулирования из 15 пунктов, которые касались Ормузского пролива (должен быть открыт), ракетной программы Ирана (число и дальность баллистических ракет должны быть ограничены, они предназначены только для самообороны), ядерной программы (Тегеран должен полностью от нее отказаться — все ядерные объекты должны быть демонтированы, высокообогащенный уран передан МАГАТЭ и т.д.), иранских прокси в регионе (Тегеран должен перестать их поддерживать), — за это США обещали снять с Ирана санкции и помочь в развитии его гражданской ядерной энергетики на АЭС «Бушер».
Тегеран выдвинул встречный план из десяти пунктов: США гарантируют ненападение на Иран, признают его контроль над Ормузским проливом, признают право на обогащение урана, снимают все санкции; все санкционные резолюции Совета Безопасности ООН и резолюции Совета управляющих МАГАТЭ против Ирана перестают действовать; США выплачивают Ирану компенсацию, выводят свои подразделения из региона и прекращают боевые действия на всех фронтах, в том числе и против «Хезболлы» в Ливане.
Как заявил Высший совет национальной безопасности, Штаты «были вынуждены» принять иранские предложения. «Иран согласится на прекращение боевых действий только тогда, когда с учетом принятия иранских принципов, изложенных в плане из десяти пунктов, все их детали будут окончательно согласованы на переговорах», — подчеркнул совет. Переговоры, по его информации, начнутся 10 апреля в Исламабаде и пойдут «при полном недоверии к американской стороне».
Что примечательно, Трамп назвал опубликованное CNN заявление Высшего совета национальной безопасности подделкой, якобы скопированной с нигерийского сайта с фейковыми новостями. К своему посту он приложил заявление главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, назвав именно его официальной позицией Тегерана. Заявление Арагчи гораздо короче, чем заявление совета.
Как США и Иран пришли к прекращению огня.
Президент США сообщил, что принял решение о перемирии после бесед с пакистанским премьер-министром Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, с которым у американского лидера в последние месяцы сложились теплые отношения. Именно Пакистан наряду с Турцией и Египтом сыграл посредническую роль в переговорах. В своем посте, объявляющем о прекращении огня, Шариф пригласил делегации США и Ирана на переговоры в Исламабад 10 апреля для выработки «окончательного соглашения об урегулировании». Ожидается, что американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По данным Axios, объявлению перемирия предшествовал «хаотичный» период внесения правок в предложенный Тегераном план урегулирования, первоначальную версию которого спецпосланник президента Стив Уиткофф назвал катастрофой. Уиткофф и Арагчи обменивались встречными проектами соглашения через пакистанских посредников, а главы внешнеполитических ведомств Египта и Турции пытались помочь преодолеть разногласия. К ночи понедельника посредники финализировали предложение о двухнедельном перемирии, которое затем было согласовано с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.
Израиль поддержал решение Трампа приостановить удары по Ирану на две недели «при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны региона». В офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, впрочем, отметили, что перемирие не будет распространяться на операции Израиля против проиранской ливанской группировки «Хезболла», хотя ранее Шариф заявил, что соглашение охватывает и Ливан. «Хезболла» и проиранские группировки в Ираке заявили о приостановке своих атак.
Тегеран еще за несколько часов до перемирия какое-либо прекращение огня исключал. «Иран категорически отвергает какое-либо прекращение огня, особенно в свете произошедшего в июне, когда боевые действия возобновились под ложными предлогами, — заявил 7 апреля на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Ирана Саид Иравани. — Прекращение огня в этом контексте позволит лишь перевооружиться и подготовиться к совершению новых преступлений». По его словам, «любое жизнеспособное решение должно обеспечить окончательное и необратимое прекращение агрессии» и способствовать «справедливому и долгосрочному миру» с надежными гарантиями, что удары по Ирану больше не повторятся.
Как сообщила, ссылаясь на иранских чиновников, The New York Times (NYT), согласиться на перемирие Иран сподвигло вмешательство Китая «в последнюю минуту» — Пекин попросил проявить гибкость и разрядить напряженность. По словам собеседников газеты, прекращение огня одобрил лично Хаменеи (в последние дни западные СМИ утверждали, что после ранения он находится в тяжелом состоянии, недееспособен и проходит лечение в городе Кум).
Несмотря на заявление Пакистана о незамедлительном вступлении перемирия в силу, 8 апреля ОАЭ, Кувейт и Бахрейн сообщили о продолжающихся ударах иранских ракет и беспилотников.
Насколько устойчивым будет перемирие.
К решению отказаться от дальнейшей эскалации военных действий Трампа могла подтолкнуть неблагоприятная внутриполитическая ситуация, предположил в комментарии РБК старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. По его мнению, давление оппонентов, негативная экономическая динамика и рост цен на бензин вынуждают его идти на уступки, чтобы удержать избирателей и ключевых доноров.
После гневной тирады Трампа в соцсети Truth Social, в которой он использовал нецензурную лексику и угрожал Ирану «уничтожением цивилизации», ряд конгрессменов от обеих партий призвали задействовать 25-ю поправку к Конституции США. Ее четвертый раздел описывает механизм принудительного отстранения президента США от должности в случае, если вице-президент и значительная часть кабинета министров сочтут его неспособным исполнять свои обязанности. Если глава государства возразит против этого шага, решение о его отстранении должно быть поддержано двумя третями голосов в обеих палатах конгресса. По данным Axios, на Капитолийском холме также ведутся обсуждения возможного импичмента Трампа.
«Не исключено, что угрозы демократов отстранить Трампа от власти путем импичмента или признания недееспособным в рамках 25-й поправки тоже сыграли свою роль, — говорит Кошкин. — Ведь если республиканцы потеряют обе палаты в конгрессе в ноябре 2026 года, то такой сценарий реализуем. А чем дольше затягивается американо-иранская война, тем выше вероятность поражения партии Трампа на промежуточных выборах». По мнению эксперта, Трамп сейчас «опьянен» успехом космической лунной миссии «Артемида-2» и, возможно, не захотел «смазывать эту красивую картинку» дальнейшей эскалацией конфликта с Ираном.
Сделка с Тегераном не позволит Трампу выйти из конфликта победителем, предупреждает эксперт: заявленные цели войны не достигнуты, а отмена санкций, репарации и право Тегерана на обогащение урана поставят президента в крайне невыгодное положение. «Скорее наоборот — создается образ незадачливого и самоуверенного политического лидера, который устроил по глупости пожар в доме и теперь отчаянно пытается его потушить», — отметил Кошкин.
Он не исключает, что нынешнее перемирие окажется всего лишь тактической паузой, за которой последует возобновление конфликта. «Трамп — оппортунист. Неоднократно блефовал, чтобы ввести в заблуждение и выиграть время», — пояснил эксперт, оговорившись, что президент США может пойти на определенные уступки в ответ на аналогичные меры со стороны Ирана. В качестве одного из возможных предметов торга эксперт назвал гарантии долгосрочного открытия Ормузского пролива.
Нынешнюю ситуацию можно рассматривать как победу Ирана — как минимум моральную, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН профессор Владимир Сажин. И отмечает: сейчас базы для переговоров фактически нет. «Условия не перемирия, а большого мира с обеих сторон коренным образом различаются. Хотя Трамп сказал, что готов обсуждать те десять требований, которые выдвинул Тегеран, в них нет практически ничего, с чем администрация Трампа могла бы согласиться, — прокомментировал РБК эксперт. — Поэтому перемирие — это скорее вынужденный шаг со стороны США».
По оценке Сажина, ключевую роль в прекращении ударов сыграл Китай, который оказывал давление на обе стороны и выбрал Пакистан площадкой для переговоров. «Предсказать, как будут дальше развиваться события, невозможно, но 14-дневный мораторий на боевые действия — это, безусловно, положительный момент», — отметил Сажин, но выразил сомнение в успешности переговоров в Исламабаде.
США и Иран уже вели переговоры в период второго президентства Трампа — с января 2025 года прошло две серии: с апреля по май 2025 года пять раундов в Маскате (столица Омана) и Риме и три в феврале 2026-го в Маскате и Женеве. Оба раза переговоры прекратились, после того как Израиль и США нанесли по Ирану удары.
«Иран стал выдвигать реально жесткие требования после захвата Ормузского пролива. Это было давление не на какую-то страну, а на глобальную торговлю нефтью и газом. У иранцев на руках был суперкозырь. А поскольку козырь по-английски trump, то, стало быть, в руках у них был и Трамп», — иронизирует Сажин. И отмечает: более чем за месяц конфликта США и Израиль нанесли Ирану колоссальный ущерб, на его возмещение потребуются огромные средства, и покрыть эти расходы будут призваны в том числе и пошлины за проход через Ормузский пролив.
Но ведущие игроки, скорее всего, не согласятся с тем вариантом контроля над проливом, который предлагает Тегеран, считает эксперт. «От этой нефти зависят в первую очередь страны Азии. Полагаю, в течение следующих двух недель на Иран будет оказано серьезное давление в этой связи и в конечном счете уже после серии переговоров Исламская Республика будет вынуждена вернуться к прежнему режиму судоходства в Ормузском проливе», — резюмировал эксперт.