КСИР заявил о нарушении перемирия и уничтоженном на юге Ирана БПЛА

В небе над городом Лар в провинции Фарс был перехвачен и уничтожен беспилотник Hermes 900, сообщает пресс-служба КСИР.
По данным ведомства, аппарат был сбит системой противовоздушной обороны.
Hermes 900 разрабатывает израильская Elbit Systems как средневысотный беспилотник разведки и удара. Впервые взлетел в 2009 году, производство начато в 2011-м.
В КСИР заявили, что появление в воздушном пространстве Ирана американских или израильских самолетов, даже без ведения боевых действий, рассматривается как нарушение режима прекращения огня и повлечет ответные меры.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, передает Tasnim, призвал стороны соблюдать режим прекращения огня, отметив, что сообщения о его нарушениях подрывают мирный процесс.
США ранее заявили о готовности к двухнедельному перемирию с Ираном при условии открытия Ормузского пролива, в Тегеране подтвердили готовность выполнить это требование с учетом координации с иранскими военными и технических ограничений.
Однако вскоре на иранских островах Сири и Лаван в Персидском заливе произошли взрывы. Сначала Mehr, сообщившее об инциденте, указало, что источники взрывов неизвестны, однако агентство IRNA написало позднее, что на Лаване атаке «врагов» подвергся нефтеперерабатывающий завод.
Вместе с тем Бахрейн, ОАЭ и Кувейт отражают атаки над своими территориями. В ОАЭ заявили о перехвате беспилотников, в Бахрейне сообщили о повреждении домов осколками иранских аппаратов, а в Кувейте — об уничтожении 28 дронов.
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.