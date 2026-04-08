Могут ли в Казахстане отказаться от всеобщего декларирования

«У нас задачи такой не стоит, у нас идет работа по трансформации и мы идем на преддекларирование, чтобы в цифровом формате сдавать все необходимые отчеты. Мы готовим такие сервисы, которые основаны на анализе больших данных (BigData). Они в этом году будут выпущены, чтобы каждый гражданин мог зайти и увидеть информацию о себе. Например, вы зарегистрировали в ЦОНе права на недвижимость или в СпецЦОНе зарегистрировали автомобиль. Соответственно, преддекларирование — это цель, где человеку будет предоставлена информацию, что у него есть такое-то жилье или такой-то транспорт, и расчет, какие налоги нужно оплатить. Если он будет не согласен, он может обратиться в уполномоченный орган», — резюмировал спикер.