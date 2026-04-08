Первое судно прошло Ормузский пролив после прекращения огня

Ранее США заявили о готовности к двухнедельному перемирию с Ираном при условии открытия Ормузского пролива. В Тегеране подтвердили готовность выполнить это требование с учетом координации с иранскими военными и технических ограничений. Речь шла об открытии морского пути в течение двух неделю, при этом, по данным Reuters, судоходство в проливе может быть возобновлено уже в четверг, 9 апреля, или пятницу, 10 апреля.