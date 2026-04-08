Первое судно прошло Ормузский пролив после прекращения огня

Впервые после прекращения огня судно прошло через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).
Судно, отмечает IRIB, прошло несмотря на предупреждение Военно-морского флота Ирана о необходимости получения соответствующего разрешения Тегерана.
Ранее США заявили о готовности к двухнедельному перемирию с Ираном при условии открытия Ормузского пролива. В Тегеране подтвердили готовность выполнить это требование с учетом координации с иранскими военными и технических ограничений. Речь шла об открытии морского пути в течение двух неделю, при этом, по данным Reuters, судоходство в проливе может быть возобновлено уже в четверг, 9 апреля, или пятницу, 10 апреля.
После начала военной операции США и Израиля 28 февраля Иран объявлял о невозможности навигации в проливе и заявлял о полном контроле над ним.
По данным Bloomberg, перевозчики пытаются уточнить условия перемирия для вывода более 800 судов, при этом участники рынка отмечают необходимость большей ясности для возобновления судоходства.
«Нельзя возобновить глобальные морские перевозки за 24 часа. Владельцы танкеров, страховщики и экипажи должны верить, что риск действительно снизился, а не просто приостановился», — сообщила адъюнкт-профессор Института обороны и безопасности Университета Западной Австралии Дженнифер Паркер.
