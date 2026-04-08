Япония и Австралия заявили о новой угрозе КНДР на фоне конфликта в Иране

Япония и Австралия предупредили об обострении напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе после последнего ракетного пуска, совершенного КНДР, в то время как мир сосредоточен на событиях на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на министров обороны Японии и Австралии.
«Сегодняшний ракетный запуск напоминает нам о проблемах, с которыми мы сталкиваемся в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз после встречи с главой Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми, передает издание.
Японский министр заявил, что специалисты анализируют новейшие пуски, произведенные из Северной Кореи, совместно с коллегами из США и Южной Кореи. «Мы не можем позволить себе допустить создание вакуума безопасности в этом регионе, пока внимание сосредоточено на Ближнем Востоке», — пояснил Коидзуми.
Bloomberg отмечает, что встреча министров была организована в сжатые сроки, чтобы подтвердить углубление отношений в сфере безопасности, поскольку они разделяют обеспокоенность по поводу вызовов со стороны Китая и других стран региона.
Страны также работают над подписанием контракта, согласно которому Австралия закупит у Японии 11 фрегатов. Сделка оценивается в $6,8 млрд и должна завершиться в ближайшее время.
Как сообщает издание, президент США Дональд Трамп оказывает давление как на Австралию, так и на Японию, чтобы они отправили свои военные корабли в Ормузский пролив для защиты судоходства. Американо-израильская военная кампания против Ирана отвлечет ключевые военные ресурсы стран Азии от собственного региона.
Утром 8 апреля военные КНДР запустили несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. По данным агентства Yonhap, они преодолели расстояние 240 км.
14 марта военное командование Южной Кореи сообщило, что КНДР запустила как минимум «один неопознанный снаряд». Это был третий случай с 27 января. До этого запуск ракет в сторону Японского моря был зафиксирован 4 января.
В августе 2025 года министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён и госсекретарь США Марко Рубио заявили о стремлении к полной денуклеаризации КНДР, выполнению международных санкций против Северной Кореи и выразили серьезную озабоченность по поводу усиления ее военного сотрудничества с Россией.
В феврале того же года Северная Корея объявила об испытательном пуске стратегической крылатой ракеты в Западно-Корейском проливе. Южнокорейское агентство Yonhap уточнило, что целью пуска была демонстрация ядерной готовности.
