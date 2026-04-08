Иран приостановил проход танкеров через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп 8 апреля объявил, что удары по Ирану будут приостановлены на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива, и сообщил, что Вашингтон получил от Тегерана десять требований, которые могут стать основой для переговоров. Одно из них подразумевает сохранение контроля Ирана над проливом.