Иран приостановил проход танкеров через Ормузский пролив

Транзит танкеров через Ормузский пролив приостановлен из-за израильских атак на Ливан. В Белом доме США заявили, что соглашение Тегерана и Вашингтона о перемирии не распространяется на Ливан.

Источник: РБК

Иран приостановил проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив из-за ударов Израиля по Ливану, сообщает агентство Fars.

Утром 8 апреля, после того как США и Иран достигли соглашения о перемирии, Тегеран разрешил пройти через пролив двум танкерам, пишет агентство.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в судоходной отрасли, несколько судов в Персидском заливе получили сообщения якобы от иранских ВМС о том, что этот международный коридор по-прежнему закрыт.

Президент США Дональд Трамп 8 апреля объявил, что удары по Ирану будут приостановлены на две недели в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива, и сообщил, что Вашингтон получил от Тегерана десять требований, которые могут стать основой для переговоров. Одно из них подразумевает сохранение контроля Ирана над проливом.

После объявления о перемирии Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Al Jazeera со ссылкой на ливанское Министерство здравоохранения сообщило о сотнях раненых и убитых в результате атаки.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что в нескольких местах в зоне конфликта на Ближнем Востоке были зафиксированы нарушения режима прекращения огня, и предупредил, что такие действия «подрывают дух мирного процесса». Он призвал все стороны соблюдать условия перемирия. Исламабад выступает одним из посредников между Вашингтоном и Тегераном.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила журналисту Axios Бараку Равиду, что Ливан не был частью соглашения о перемирии.

