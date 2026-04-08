Зеленский обратился к России с предложением о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию к прекращению огня на фоне перемирия на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Прекращение огня — это правильное решение, ведущее к окончанию войны. Это сохранение жизни людей, отказ от разрушения городов и сел, возможность для электростанций и другой инфраструктуры нормально работать, следовательно, это время и необходимые условия, чтобы дипломатия могла дать результат», — написал он.
Зеленский отметил, что дипломатические усилия Соединенных Штатов играют важную роль. Украинские экспертные военные команды, по его словам, продолжат работать на Ближнем Востоке после урегулирования конфликта ради дальнейшей безопасности. При этом безопасности в мире должно стать больше, считает украинский лидер. Украина и дальше будет конструктивно работать со всеми партнерами для этого, заключил он.
Ранее глава украинского МИДа Андрей Сибига заявил, что Украина приветствует договоренности США и Ирана о прекращении огня и временном открытии Ормузского пролива для судоходства, считает это результатом «американской решимости» и полагает, что «пришло время» США добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 апреля говорил, что Москва ждет возобновления трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его словам, на данный момент США заняты переговорами с Ираном.
В конце марта помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Соединенные Штаты выдвинули ряд «интересных предложений» по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что в международных отношениях Россия полностью доверяет только себе, а в отношении других партнеров руководствуется поговоркой «доверяй, но проверяй».
При этом, как писала газета The Financial Times со ссылкой на дипломатов и чиновников, американский президент Дональд Трамп теряет интерес к диалогу по Украине из-за войны на Ближнем Востоке, которая отвлекает внимание Вашингтона. Один из дипломатов ЕС назвал «катастрофой» для Европейского союза и Киева переориентацию внимания США.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.