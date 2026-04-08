Press TV: США и Израиль атаковали НПЗ на юге Ирана

При этом Трамп уточнил, что условием приостановки атак стало «полное, немедленное и безопасное» открытие Ормузского пролива и переход к «двустороннему прекращению огня». Американский лидер добавил, что Вашингтон получили от Тегерана «предложение из 10 пунктов». Оно рассматривается как основа для переговоров. По словам президента США, «почти все ключевые разногласия» урегулированы, а «двухнедельный период позволит завершить и оформить соглашение».