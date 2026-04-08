Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь откроет посольство в Северной Корее

Посольство Беларуси в КНДР откроют до 1 августа 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Источник: AP 2024

Постановление подписал в среду, 8 апреля, премьер-министр Александр Турчин.

В сообщении сказано, что постановление правительства приняли для исполнения поручения главы государства, которое было дано по итогам официального визита в КНДР 25—26 марта.

Напомним, по итогам визита Александра Лукашенко в Северную Корею стало известно, что Беларусь планирует открыть свое посольство в Пхеньяне и ускорить работу над соглашением о безвизовых поездках. К слову, корейское посольство в Минске работает уже давно. Президент Беларуси и председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и Корейской Народно-Демократической Республикой.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше