Беларусь откроет посольство в Северной Корее

Напомним, по итогам визита Александра Лукашенко в Северную Корею стало известно, что Беларусь планирует открыть свое посольство в Пхеньяне и ускорить работу над соглашением о безвизовых поездках. К слову, корейское посольство в Минске работает уже давно. Президент Беларуси и председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и Корейской Народно-Демократической Республикой.