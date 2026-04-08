В Беларуси изменили правила ввоза гражданских дронов

Совмин скорректировал порядок ввоза гражданских беспилотников и таможенного контроля международных почтовых отправлений. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили в правительстве.

Источник: AP 2024

Так, теперь при ввозе гражданских дронов и авиамоделей не нужно будет получать в Государственном военно-промышленном комитете документ, подтверждающий военное или двойное назначение.

Кроме того, дополнено положение о контроле международных почтовых отправлений и товаров, которые ввозят из стран Евразийского экономического союза. Так, в обязанности перевозчика вписали исполнение требований таможенных органов во время контроля. А сами записи о проведении процедур нужно дополнять сведениями об уникальном регистрационном номере объекта контроля.

Также определено, что новые места таможенного контроля откроют в Минском районе: «Минск-ТЛЦ» и Производственно-сортировочный центр Ozon.

С 1 января 2026 года учет гражданских беспилотников ведут только в электронном формате через новую автоматизированную информационную систему. На конец октября 2025 года на госучете в Департаменте по авиации состояли 1588 гражданских беспилотных летательных аппаратов. Ранее Александр Лукашенко подписал закон, который ужесточает ответственность за беспилотники.

Напомним, в Беларуси действует запрет для физлиц на хранение, покупку и использование беспилотников. Такое право есть только у организаций и ИП.

