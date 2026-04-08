Суд обратил в доход государства имущество экс-замгубернатора Кубани

Часть имущества рыночной стоимостью около 338 млн руб., принадлежащего экс-заместителю губернатора Краснодарского края Анне Миньковой и ее семье, была изъята в пользу государства по решению Прикубанского районного суда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в телеграм-канале.
В иске к Миньковой и другим ответчикам, членам ее семьи, указано, что с целью сокрытия реального дохода бывшая чиновница регистрировала активы на близких родственников. Так, семьей Миньковой был приобретен 21 объект движимого и недвижимого имущества общей стоимостью около 110 млн руб., рыночная стоимость активов составила около 338 млн руб.
Суд постановил, что часть своих активов Анна Минькова получила благодаря коррупционной деятельности.
«Суд обратил в доход государства объекты движимого и недвижимого имущества, принадлежащие ответчикам, а также взыскал с них денежные средства, составляющие эквивалент стоимости ранее проданного имущества в размере более 90 млн руб.», — говорится в сообщении.
Изъять в доход государства имущество Миньковой на сумму свыше 330 млн руб. в середине февраля потребовала Генпрокуратура. По версии следствия, когда Минькова занимала должность заместителя губернатора региона, она приобрела пять земельных участков, три дома, четыре квартиры и три нежилых помещения площадью свыше 7 тыс. кв. м.
Минькову задержали по подозрению в мошенничестве в конце января этого года. Она занимала пост вице-губернатора Краснодарского края с 2015 года, отвечала за здравоохранение. Со своего поста Минькова ушла в октябре 2025-го.