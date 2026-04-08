На Украине завершили досудебное расследование по делу Тимошенко

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины завершило расследование в отношении руководительницы одной из депутатских фракций Верховной рады. По данным «РБК-Украина», речь идет о главе «Батьковщины» Юлии Тимошенко.
Как установило следствие, в декабре 2025 года подозреваемая начала договариваться с отдельными парламентариями Верховной рады о системе вознаграждений за лояльные голосования. Народные избранники должны были выполнять указания относительно голосования («за» или «против») или неучастия.
В январе НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении главы одной из фракций в Верховной раде в подкупе депутатов, чтобы они голосовали нужным образом. В офисе партии «Батьковщина», которую возглавляет Тимошенко, прошли обыски. Экс-премьеру Украины грозит до десяти лет заключения.
Высший коррупционный суд запретил Тимошенко покидать Киевскую область и общаться с 66 депутатами, а также обязал ее выплатить залог в размере 33 млн гривен.
Глава «Батьковщины» назвала расследование против себя политическим давлением. Она также связала уголовное дело со скорым, по ее словам, подписанием мирного соглашения.
