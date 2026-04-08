На Украине завершили досудебное расследование по делу Тимошенко

В январе НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о разоблачении главы одной из фракций в Верховной раде в подкупе депутатов, чтобы они голосовали нужным образом. В офисе партии «Батьковщина», которую возглавляет Тимошенко, прошли обыски. Экс-премьеру Украины грозит до десяти лет заключения.