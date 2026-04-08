В Волгограде Андрей Бочаров встретился с Сергеем Четвериковым

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров встретился 8 апреля с председателем губернаторского совета по развитию промышленности и ТЭК Сергеем Четвериковым.
Участники встречи обсудили вопросы развития индустриального комплекса. Речь также шла о реализации новых инвестиционных проектов. Одной из тем стал вопрос оказания поддержки промышленным предприятиям региона.
Это не первая встреча Бочарова и Четверикова. Ранее председателем губернаторского совета по развитию промышленности и ТЭК обратил внимание губернатора на необходимость повышения уровня взаимодействия между промышленными предприятиями и ТЭК.