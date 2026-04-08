Венгрия показала видео с экс-генералом СБУ и накладной на деньги

Опубликованы доказательства вины украинских инкассаторов, которых подозревают в отмывании денег, сообщила Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV).
По данным ведомства, экс-генерал СБУ, курировавший перевозку, предположительно, подделывает документы в туалете автозаправочной станции, а его сообщники обсуждают коррупционные схемы с деньгами.
В ходе расследования NAV установило, что в бронированных автомобилях подозреваемые перевозили свежеотпечатанные банкноты (евро и доллары), которые ранее не поступали в обращение. Помимо украинского Ощадбанка, в организации перевозок участвовали также один польский и один гибралтарский банки. Ведомство также не смогло привести веские причины для перевозки изъятых $40 млн, €35 млн и 9 кг золота через территорию Венгрии.
Служба направила в Генпрокуратуру ходатайство о выдаче европейского ордера на проведение расследования в отношении Австрии и Польши.
В начале марта семь граждан Украины задержали в Венгрии по подозрению в отмывании денег. По данным NAV, только в этом году через территорию страны на Украину перевезли более $900 млн, €420 млн и 146 кг золотых слитков. Задержанные являются сотрудниками украинского Ощадбанка. В нем заявили, что украинцы сопровождали две инкассаторские машины.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.