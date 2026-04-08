Венгрия показала видео с экс-генералом СБУ и накладной на деньги

В начале марта семь граждан Украины задержали в Венгрии по подозрению в отмывании денег. По данным NAV, только в этом году через территорию страны на Украину перевезли более $900 млн, €420 млн и 146 кг золотых слитков. Задержанные являются сотрудниками украинского Ощадбанка. В нем заявили, что украинцы сопровождали две инкассаторские машины.