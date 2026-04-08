Беларусь объявила об открытии своего посольства в Северной Корее

В Северной Корее открывается посольство Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в Совете министров, посольство Республики Беларусь в КНДР будет открыто уже до 1 августа 2026 года. Соответствующее постановление уже подписано белорусским премьер-министром Александром Турчиным.

Как добавили в правительстве, решение об открытии белорусского посольства в Северной Корее принято во исполнение поручения президента Александра Лукашенко, данного по итогам официального визита в КНДР 25−26 марта 2026 года.

