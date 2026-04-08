Мурманский оперштаб опроверг информацию об отставке главы региона

Информация об отставке главы Мурманской области Андрея Чибиса не соответствует действительности, сообщает региональный оперативный штаб.
Оперштаб написал, что эта новость распространяется в соцсетях с приложением поддельного документа.
«Распространение такой информации — один из методов вражеского информационно-психологического влияния спецслужб Украины», — говорится в сообщении.
В начале апреля граждан Мурманской области предупредили о циркулирующем в Сети фейковом постановлении губернатора. В конце февраля оперштаб также опроверг новость о запрете на выезд из региона для военнообязанных жителей.
