Вениамин Кондратьев доложил в Москве о развитии Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края находится с рабочим визитом в Москве. Вениамин Кондратьев встретился с руководителем Администрации Президента России Антоном Вайно. В ходе встречи стороны обсудили ключевые достижения Кубани в рамках реализации национальных проектов. Было особо отмечено, что регион проактивно включился в 14 президентских программ, демонстрируя высокую эффективность в освоении федеральных средств и достижении поставленных целей.
«При поддержке Президента и Правительства России мы построили сотни новых социальных объектов — школ, детских садов и учреждений здравоохранения, благоустраиваем общественные территории, ремонтируем дороги, модернизируем коммунальную инфраструктуру. Поддерживаем семьи, особенно многодетные, заботимся о старшем поколении и участниках спецоперации, расширяем возможности для нашей молодежи», — отметил Кондратьев.
Особое внимание было уделено мерам социальной поддержки. Краснодарский край придерживается курса на всестороннюю заботу о своих гражданах: от молодых семей, в том числе многодетных, до старшего поколения и тех, кто участвует в специальной военной операции. Расширение возможностей для молодежи, включая образовательные и карьерные перспективы, также является важным направлением работы, способствующим формированию кадрового потенциала региона.
Обсуждение хода подготовки к выборам депутатов Государственной Думы IX созыва, намеченным на сентябрь 2026 года, подчеркнуло важность обеспечения прозрачности и доступности избирательного процесса. Региональные власти нацелены на создание максимально комфортных и безопасных условий для каждого избирателя, чтобы гарантировать свободное и осознанное волеизъявление граждан.