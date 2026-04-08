Экс-губернатор Чуб заявил, что не знает о претензиях Генпрокуратуры

Бывший губернатор Ростовской области и экс-сенатор Владимир Чуб заявил РБК, что ему «пока ничего не известно» о поданном Генпрокуратурой антикоррупционном иске, в котором надзорное ведомство требует обратить его имущество в доход государства. По словам Чуба, каких-либо уведомлений он не получал и деталей требований надзора не знает.
Исковое заявление поступило в Октябрьский районный суд Краснодара 7 апреля. Начало рассмотрения иска назначено на 17 апреля. Он подано на основании закона о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам. Помимо Владимира Чуба, ответчиками проходят основатель одного из крупнейших агрохолдингов «Юг Руси» Сергей Кислов, полный тезка его отца Василий Кислов, основатель инвестиционного холдинга Alias Group Борис Юнанов, бывший мэр города Шахты Денис Станиславов и его отец, экс-вице-губернатор Ростовской области Иван Станиславов. Вместе с ними в число ответчиков вошли компании «Конкур», «Специализированный застройщик Малюгина», «Финтрек» и «Неоразвитие», зарегистрированные в Ростовской области и Краснодарском крае.
По данным СПАРК, бенефициаром указанных структур является Борис Юнанов. Он также сообщил РБК, что впервые слышит о претензиях Генпрокуратуры.
Владимир Чуб возглавлял Ростовскую область с 1991 по 2010 год. В 2011—2016 годах он представлял область в Совете Федерации.