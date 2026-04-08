Экс-губернатор Чуб заявил, что не знает о претензиях Генпрокуратуры

Исковое заявление поступило в Октябрьский районный суд Краснодара 7 апреля. Начало рассмотрения иска назначено на 17 апреля. Он подано на основании закона о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам. Помимо Владимира Чуба, ответчиками проходят основатель одного из крупнейших агрохолдингов «Юг Руси» Сергей Кислов, полный тезка его отца Василий Кислов, основатель инвестиционного холдинга Alias Group Борис Юнанов, бывший мэр города Шахты Денис Станиславов и его отец, экс-вице-губернатор Ростовской области Иван Станиславов. Вместе с ними в число ответчиков вошли компании «Конкур», «Специализированный застройщик Малюгина», «Финтрек» и «Неоразвитие», зарегистрированные в Ростовской области и Краснодарском крае.