Лукашенко поедет в большую командировку в юго-восточные районы Беларуси

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне свой большой командировки в юго-восточные районы страны заслушал доклад председателя Гомельского областного исполнительного комитета Ивана Крупко, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Президенту было доложено по конкретным темам развития области, которые находятся у него на особом контроле, в том числе и о том, как в регионе идет посевная кампания.

Во время доклада губернатора, «обсуждалась тема присоединения к крупным хозяйствам дополнительных территорий», — сообщила президентская пресс-служба.

Там уточнили, что речь идет о положительном опыте Мозырского района, где к успешным сельхозпредприятиям присоединили часть земель Наровлянского района. Примером такого успешного опыта является совхоз-комбинат «Заря».

В пресс-службе отметили, что это позволило ускорить развитие растениеводства и животноводства на присоединенных территориях.

«Это в том числе планируется продемонстрировать президенту во время предстоящего посещения региона», — отмечается в сообщении.

Губернатор также доложил президенту о работе одного из старейших белорусских кондитерских предприятий — ОАО «Красный Мозырянин». Недавно там был реализован проект по модернизации производства.

