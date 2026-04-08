Лукашенко поедет в большую командировку в юго-восточные районы Беларуси

Президенту было доложено по конкретным темам развития области, которые находятся у него на особом контроле, в том числе и о том, как в регионе идет посевная кампания.
Во время доклада губернатора, «обсуждалась тема присоединения к крупным хозяйствам дополнительных территорий», — сообщила президентская пресс-служба.
Там уточнили, что речь идет о положительном опыте Мозырского района, где к успешным сельхозпредприятиям присоединили часть земель Наровлянского района. Примером такого успешного опыта является совхоз-комбинат «Заря».
В пресс-службе отметили, что это позволило ускорить развитие растениеводства и животноводства на присоединенных территориях.
«Это в том числе планируется продемонстрировать президенту во время предстоящего посещения региона», — отмечается в сообщении.
Губернатор также доложил президенту о работе одного из старейших белорусских кондитерских предприятий — ОАО «Красный Мозырянин». Недавно там был реализован проект по модернизации производства.