Адвокат экс-редактора Ura.ru заявил, что его готовы вернуть в агентство

Агентство Ura.ru готово вернуть на работу обвиняемого в даче взятки бывшего редактора Дениса Аллаярова, подтвердил РБК его адвокат Михаил Толмачев.
По его словам, журналиста готовы назначить на более высокую должность. Сторона защиты и сам Аллаяров попросили изменить меру пресечения на более мягкую.
«Прошу домашний арест или запретных определенных действий. Деньги есть, жить есть где. Препятствий, чтобы выпустить меня из СИЗО, нет. Сурового наказания я не боюсь. Я все признал», — приводит слова бывшего редактора екатеринбургское издание 66.ru.
Аллаярова арестовали 6 июня. Ранее в редакцию пришли с обысками.
По версии следствия, он давал взятки полицейскому, своему дяде Андрею Карпову, за предоставление оперативных сводок. Самого Карпова в ноябре приговорили к четырем годам условно и предписали выплатить штраф в размере 1120 тыс. руб. за получение взятки. В Ura.ru заявили, что таким образом полицейский попытался облегчить свою ситуацию по другому делу.
1 апреля Аллаяров признал вину и отметил, что в получаемых документах не было никаких признаков, что они предназначены для служебного пользования.
«Переводя Карпову деньги, я не придавал этому значения, относился легкомысленно. Относился как к простой работе с анонимным источником, который оказался моим родственником», — сказал он.
В ноябре прошлого года агентство Ura.ru стало частью холдинга Readovka.
