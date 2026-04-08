Глава Башкирии ответил на вопросы молодых политиков

— Депутат — это дополнительные обязательства, а не просто удостоверение в кармане. Особых привилегий это сегодня не даёт, и правильно, потому что человек прежде всего берёт на себя больше ответственности. Важно, что молодёжь активно идёт в политику — у нас уже почти 600 молодых депутатов из разных партий. Это говорит о том, что у ребят есть амбиции, стремление развиваться и приносить пользу. Кто-то реализует себя в спорте, кто-то в учёбе, а кто-то — в политике, — отметил Глава Башкортостана.