Глава Башкирии ответил на вопросы молодых политиков

Сегодня в Уфе во время встречи с молодыми депутатами республики Глава Башкортостана ответил и на их вопросы. Молодых народных избранников, в частности, интересовали темы ремонта дорог, меры поддержки сельских учителей, оснащённость медицинских учреждений современным диагностическим оборудованием, а также повышение туристической привлекательности территорий.
Участники форума поблагодарили руководителя региона за возможность обменяться опытом с коллегами, а также за поддержку, которую оказывает республика бойцам СВО. В завершение дискуссии.
Глава региона ещё раз подчеркнул, что в современных условиях особенно важно сохранять единство, уверенность в выбранном пути и активную жизненную позицию.
— Самое главное — у вас хорошее, бодрое настроение. Мы живём, развиваемся и выполняем все задачи. Цените то, чем занимаетесь, не бойтесь созидать, пробовать себя. Молодость быстро проходит, поэтому нужно действовать, мечтать и двигаться вперёд. Всё обязательно получится, — подчеркнул Радий Хабиров.
В беседе с журналистом ИА «Башинформ» руководитель региона подчеркнул, что депутатская деятельность требует ответственности и готовности служить людям.
— Депутат — это дополнительные обязательства, а не просто удостоверение в кармане. Особых привилегий это сегодня не даёт, и правильно, потому что человек прежде всего берёт на себя больше ответственности. Важно, что молодёжь активно идёт в политику — у нас уже почти 600 молодых депутатов из разных партий. Это говорит о том, что у ребят есть амбиции, стремление развиваться и приносить пользу. Кто-то реализует себя в спорте, кто-то в учёбе, а кто-то — в политике, — отметил Глава Башкортостана.