Bloomberg оценил, как вырос доход России от экспорта нефти из-за Ирана

Экспортная выручка выросла из-за роста цен на российские марки нефти, который продолжался уже пять недель подряд. По данным Argus Media, 2 апреля в порту Новороссийска нефть марки Urals торговалась по цене $114,45 за баррель. По данным от 2 марта, дисконт для марки Urals в порту Новороссийска относительно эталонной марки Brent составлял $29 за баррель, а к 7 апреля упал до уровня $27,75.