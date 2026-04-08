Bloomberg оценил, как вырос доход России от экспорта нефти из-за Ирана

Доходы России от экспорта нефти резко выросли.

Источник: РБК

Еженедельно, в период до 5 апреля, Россия экспортировала нефть на сумму $2,02 млрд, сообщает Bloomberg, изучивший данные сервисов по отслеживанию судов и данные международного агентства Argus. В период до 29 марта средняя еженедельная выручка от экспорта нефти достигала $1,79 млрд.

Экспортная выручка выросла из-за роста цен на российские марки нефти, который продолжался уже пять недель подряд. По данным Argus Media, 2 апреля в порту Новороссийска нефть марки Urals торговалась по цене $114,45 за баррель. По данным от 2 марта, дисконт для марки Urals в порту Новороссийска относительно эталонной марки Brent составлял $29 за баррель, а к 7 апреля упал до уровня $27,75.

Bloomberg пишет, что Россия получила от экспорта нефти больше прибыли, чем во время скачка цен на нефть после начала конфликта на Украине.

Цены на нефть после начала войны между Ираном и США резко выросли из-за перекрытия Ормузского пролива. Стоимость барреля на торгах достигала уровня $120.

Как США, так и Иран наносили удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры Ближневосточного региона, что также провоцировало рост цен. Недавний американский удар по острову Харк привел к росту котировок на 2%.

Страны ОПЕК+ недавно, 5 апреля, сообщили об увеличении лимитов на добычу нефти в мае. Reuters писал, что ОПЕК+, увеличивая майские квоты, посылает сигнал о том, что участники организации будут готовы в дальнейшем повышать лимиты по добыче.

Объявленное ночью перемирие на Ближнем Востоке привело к резкому падению цены. К полуночи нефть марки Brent упала до $93, хотя днем 7 апреля торговалась в диапазоне $107−110 за баррель.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше