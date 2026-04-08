Тактическое учение с ЗРК проходит в Беларуси

МИНСК. 8 апр — Sputnik. Тактическое учение с одним из зенитных ракетных полков по прикрытию наиболее важных объектов и войск в любом районе республики проходят в Беларуси, в маневрах отрабатываются способы применения ЗРК «Тор-М2», сообщили в Министерстве обороны страны в среду.
В ведомстве уточнили, что учениями руководит начальник зенитных ракетных войск — начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО полковник Андрей Северинчик.
«Гвардейцы отрабатывают приемы и способы применения ЗРК “Тор-М2” в различных условиях обстановки», — сказано в сообщении в Telegram-канале МО.
Отмечается, что военнослужащие совершают марши в новые позиционные районы, где отражают удары условного противнике в воздухе. В маневрах используются элементы совместной работы «Торов» с мобильными огневыми группами.
"Основной задачей системы ПВО и зенитных ракетных войск является боевое дежурство, — цитирует Минобороны Северинчика.
Он обратил внимание на то, что сегодня около двух тысяч военнослужащих несут боевое дежурство и обеспечивают прикрытие госграниц Беларуси в воздушном пространстве. Это боевые расчеты радиотехнических войск, авиации, зенитных ракетных войск и войсковой ПВО.
Полковник подчеркнул, что настоящее тактическое учение проводится с одним из зенитных ракетных полков по прикрытию наиболее важных объектов и войск в любом районе Беларуси, и на вооружении этого полка находится комплекс «Тор-М2».
Данный ЗРК показал высокие характеристики по поражению любого класса целей и маневренные возможности, отметил Северинчик. Его мобильность, добавил он, позволяет выполнить задачи по прикрытию не только стационарных объектов, но и войск, которые перемещаются на поле боя.
По словам полковника, акцент при выполнении задач в ходе проводимых учений делается на подготовку военнослужащих, способных вести борьбу с БПЛА при помощи стрелкового оружия и средствами РЭБ. Также сделан упор на создание мобильных огневых групп и оснащение их современными средствами, добавил полковник.