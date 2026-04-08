Минниханов и Мантуров обсудили судьбу Казанского авиазавода

Встреча главы Татарстана и первого вице-премьера России прошла в Москве.

Источник: rais.tatarstan.ru

В среду, 8 апреля, в Москве глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. Основной темой их беседы стало развитие авиастроения и техперевооружение Казанского авиационного завода (КАЗ).

Работы на предприятии идут в рамках госпрограмм, главная из которых — комплексная программа развития авиаотрасли до 2030 года. На КАЗе уже завершили модернизацию трех цехов, поэтапно реконструируют остальные, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Главная цель всего этого — нарастить выпуск гражданских самолетов Ту-214. Ожидается, что после полного техперевооружения Казанский авиационный завод сможет выйти на новые производственные мощности.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше