Минниханов и Мантуров обсудили судьбу Казанского авиазавода

В среду, 8 апреля, в Москве глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. Основной темой их беседы стало развитие авиастроения и техперевооружение Казанского авиационного завода (КАЗ).
Работы на предприятии идут в рамках госпрограмм, главная из которых — комплексная программа развития авиаотрасли до 2030 года. На КАЗе уже завершили модернизацию трех цехов, поэтапно реконструируют остальные, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Главная цель всего этого — нарастить выпуск гражданских самолетов Ту-214. Ожидается, что после полного техперевооружения Казанский авиационный завод сможет выйти на новые производственные мощности.
