Россиян призвали не ездить в Ливан и посоветовали покинуть страну

Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп объявил, что на две недели откладывает удары по энергетической инфраструктуре Ирана, а в Исламская Республика в ответ откроет Ормузский пролив и передаст американской стороне мирный план из 10 пунктов. Однако сегодня днём ЦАХАЛ обрушил на ливанскую территорию массированные авиаудары, хотя Тегеран настаивал, что Ливан должен быть частью соглашения. Теперь перемирие на грани срыва, а Ормузский пролив вновь закрыт.