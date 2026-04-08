Россиян призвали не ездить в Ливан и посоветовали покинуть страну

Дипломатическое представительство сообщило, что по последним данным, пострадавших среди российских граждан нет. В случае экстренной ситуации соотечественникам рекомендовано обращаться по указанным телефонам.
«Призываем россиян воздержаться от поездок в Ливан и избегать опасных районов страны. Напоминаем также об имеющейся возможности покинуть страну доступными коммерческими рейсами через столичный аэропорт», — говорится в публикации.
Напомним, сегодня президент США Дональд Трамп объявил, что на две недели откладывает удары по энергетической инфраструктуре Ирана, а в Исламская Республика в ответ откроет Ормузский пролив и передаст американской стороне мирный план из 10 пунктов. Однако сегодня днём ЦАХАЛ обрушил на ливанскую территорию массированные авиаудары, хотя Тегеран настаивал, что Ливан должен быть частью соглашения. Теперь перемирие на грани срыва, а Ормузский пролив вновь закрыт.
Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.