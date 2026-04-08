Губернатор Севастополя объявил 13 апреля нерабочим днем

В Севастополе понедельник после Пасхи будет выходным днем. Губернатор принял решение объявить 13 апреля нерабочим.
«Уже совсем скоро мы отметим великий праздник Пасхи. Вижу ваши вопросы и просьбы по поводу понедельника 13 апреля. Принял решение — сделать этот день нерабочим праздничным», — объявил Михаил Развожаев.
Работодателям и федеральным учебным заведениям рекомендовано также сделать в этот день выходной. Но при этом в детских садах будут работать дежурные группы.
Глава Крыма Сергей Аксенов также объявил 13 апреля 2026 года нерабочим праздничным днем в связи с празднованием Святой Пасхи Христовой.
