СМИ: Иран назвал условие начала переговоров с США

Иран примет участие в переговорах с США в Исламабаде, намеченных на 10 апреля, только в случае прекращения огня в Ливане. Об этом сообщает The Wall Street со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Источник: Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Корпус стражей исламской революции нанесет ответные удары в случае продолжения агрессии против Ливана. «Мы решительно предупреждаем Америку, нарушающую договоры, и ее сионистского палача-партнера: если агрессия против Ливана немедленно не прекратится, мы выполним свой долг и дадим огорчающий ответ злонамеренным захватчикам в регионе», — говорится в его заявлении.

После объявленного перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что, следуя приказам, приостановила атаки на Ирану, однако ЦАХАЛ продолжил боевые действия против группировки «Хезболла» на территории Ливана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ливан «не был включен» в сделку с Ираном из-за «Хезболлы». На вопрос журналиста, как он относится к тому, что Израиль продолжает наносить удары по поддерживаемой Ираном группировке, Трамп ответил: «Это часть сделки — все это знают. Это отдельная перепалка».

Комитет национальной безопасности Израиля собирается провести заседание по случаю прекращения огня с Ираном.

Сегодня ЦАХАЛ сообщила о проведении крупнейшей атаки на инфраструктуру «Хезболлы».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше