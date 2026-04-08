СМИ: Иран назвал условие начала переговоров с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ливан «не был включен» в сделку с Ираном из-за «Хезболлы». На вопрос журналиста, как он относится к тому, что Израиль продолжает наносить удары по поддерживаемой Ираном группировке, Трамп ответил: «Это часть сделки — все это знают. Это отдельная перепалка».