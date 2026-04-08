СМИ: Иран назвал условие начала переговоров с США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Корпус стражей исламской революции нанесет ответные удары в случае продолжения агрессии против Ливана. «Мы решительно предупреждаем Америку, нарушающую договоры, и ее сионистского палача-партнера: если агрессия против Ливана немедленно не прекратится, мы выполним свой долг и дадим огорчающий ответ злонамеренным захватчикам в регионе», — говорится в его заявлении.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ливан «не был включен» в сделку с Ираном из-за «Хезболлы». На вопрос журналиста, как он относится к тому, что Израиль продолжает наносить удары по поддерживаемой Ираном группировке, Трамп ответил: «Это часть сделки — все это знают. Это отдельная перепалка».
Комитет национальной безопасности Израиля собирается провести заседание по случаю прекращения огня с Ираном.
Сегодня ЦАХАЛ сообщила о проведении крупнейшей атаки на инфраструктуру «Хезболлы».