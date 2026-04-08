Захарова: Москва передаст ответ Баку по дипканалам об упоминании темы Карабаха

Россия передаст Азербайджану ответ по дипломатическим каналам на призывы не упоминать тему Карабаха в политических дискуссиях. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Азербайджанской стороне будет передан ответ на обозначенный Баку сюжет. Напомню что Россия и лично президент РФ Владимир Путин сыграли ключевую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта», — сообщила представитель ведомства.
Захарова напомнила, что начиная с 90-х годов Россия стремилась к созданию условий, необходимых для разрешения данного вопроса в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Так дипломат прокомментировала послание российской стороне от Баку о недопустимости использования темы Карабаха в «политических спекуляциях».
Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об обсуждениях темы принадлежности Карабаха. По его словам, России нужно, чтобы при дискуссиях о данном вопросе лишний раз не было отсылок к России.