Захарова: Москва передаст ответ Баку по дипканалам об упоминании темы Карабаха

Захарова напомнила, что Россия стремилась к созданию условий для разрешения вопроса о Карабахе между Баку и Ереваном.

Источник: Комсомольская правда

Россия передаст Азербайджану ответ по дипломатическим каналам на призывы не упоминать тему Карабаха в политических дискуссиях. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Азербайджанской стороне будет передан ответ на обозначенный Баку сюжет. Напомню что Россия и лично президент РФ Владимир Путин сыграли ключевую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта», — сообщила представитель ведомства.

Захарова напомнила, что начиная с 90-х годов Россия стремилась к созданию условий, необходимых для разрешения данного вопроса в отношениях между Азербайджаном и Арменией. Так дипломат прокомментировала послание российской стороне от Баку о недопустимости использования темы Карабаха в «политических спекуляциях».

Ранее KP.RU сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об обсуждениях темы принадлежности Карабаха. По его словам, России нужно, чтобы при дискуссиях о данном вопросе лишний раз не было отсылок к России.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
