В Пентагоне сосчитали, сколько кофе выпили военные за время войны в Иране

За время операции «Эпическая ярость» сотрудники Министерства обороны США выпили более 3,5 млн л кофе, сообщил на брифинге глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, трансляция была в Х.
«Мы съели более 6 млн порций еды, выпили около 950 тыс. галлонов кофе (более 3,5 млн л. — РБК), 2 млн энергетических напитков и потребили большое количество никотина», — сообщил Кейн. Он добавил, что у его коллег это не вызвало проблем со здоровьем.
На брифинге Кейн и глава Пентагона Пит Хегсет отчитались о результатах военной операции в Иране. По словам Кейна, Тегеран потерял 80% систем противовоздушной обороны и более 90% Военно-морского флота. Система командования и управления Ирана «настолько разрушена, что они не могут нормально общаться и координировать действия», отметил Хегсет.
Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Ночью 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня.
