В Пентагоне сосчитали, сколько кофе выпили военные за время войны в Иране

На брифинге Кейн и глава Пентагона Пит Хегсет отчитались о результатах военной операции в Иране. По словам Кейна, Тегеран потерял 80% систем противовоздушной обороны и более 90% Военно-морского флота. Система командования и управления Ирана «настолько разрушена, что они не могут нормально общаться и координировать действия», отметил Хегсет.