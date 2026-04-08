Хегсет: Моджтаба Хаменеи тяжело ранен и обезображен

Предположения о гибели или тяжёлом ранении Моджтабы Хаменеи высказываются с самого начала американо-израильской кампании в Иране, в первый день которой погиб его отец Али Хаменеи, а также сын, супруга и другие члены семьи. Сомнения в его здравии вполне обоснованны — новый верховный лидер всё это время не появлялся на публике, что, с другой стороны, можно объяснить соображениями безопасности. Недавно в соцсетях появилось первое видео с новым главой Ирана — на опубликованных кадрах лидер заходит в командный бункер и наблюдает за ядерным объектом Израиля в Димоне. Однако ролик очень короткий и по-настоящему подтвердить его подлинность невозможно.