Хегсет: Моджтаба Хаменеи тяжело ранен и обезображен

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в тяжёлом состоянии — он ранен и обезображен. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.

Источник: Life.ru

Иранская промышленность, по его словам, фактически «сравнена с землёй». Руководитель американского военного ведомства добавил, что, несмотря на объявленное двухнедельное перемирие, силы США, задействованные в операции, сохраняют полную боевую готовность.

Предположения о гибели или тяжёлом ранении Моджтабы Хаменеи высказываются с самого начала американо-израильской кампании в Иране, в первый день которой погиб его отец Али Хаменеи, а также сын, супруга и другие члены семьи. Сомнения в его здравии вполне обоснованны — новый верховный лидер всё это время не появлялся на публике, что, с другой стороны, можно объяснить соображениями безопасности. Недавно в соцсетях появилось первое видео с новым главой Ирана — на опубликованных кадрах лидер заходит в командный бункер и наблюдает за ядерным объектом Израиля в Димоне. Однако ролик очень короткий и по-настоящему подтвердить его подлинность невозможно.

Моджтаба Хаменеи: биография
Моджтаба Хаменеи — иранский религиозный деятель и сын убитого силами США верховного лидера Ирана Али Хаменеи. После смерти отца он занял пост аятоллы и стал новым правителем страны в непростое для нее время: собрали главное из биографии политика на текущий момент.
