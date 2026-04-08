Россия выразила обеспокоенность ростом числа жертв и атак на Ливан

По данным Небензи, в период со 2 марта по 5 апреля в Ливане погибли почти 1500 человек, включая 129 детей. Было зафиксировано 92 нападения на медицинские объекты, среди погибших — доброволец Ливанского Красного Креста. 5 апреля организация «Врачи без границ» сообщила об ударе по густонаселенному району Бейрута в 100 м от больницы, где работают ее сотрудники.