Россия выразила обеспокоенность ростом числа жертв и атак на Ливан

Источник: РБК

Россия выражает обеспокоенность ростом числа жертв и атак на критическую инфраструктуру в Ливане. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, ситуация развивается «по палестинскому сценарию».

«Крайне обеспокоены тем, что по палестинскому сценарию развивается ситуация в Ливане, где число жертв продолжает расти и фиксируются атаки на критически важную инфраструктуру», — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН, посвященного защите гражданских лиц во время вооруженных конфликтов.

По данным Небензи, в период со 2 марта по 5 апреля в Ливане погибли почти 1500 человек, включая 129 детей. Было зафиксировано 92 нападения на медицинские объекты, среди погибших — доброволец Ливанского Красного Креста. 5 апреля организация «Врачи без границ» сообщила об ударе по густонаселенному району Бейрута в 100 м от больницы, где работают ее сотрудники.

Президент США Дональд Трамп 8 апреля объявил о двухнедельном перемирии с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива. Тегеран в свою очередь заявил о готовности пойти на сделку при соблюдении поставленных им условий.

При этом удары Израиля по Ливану, по заявлению канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, не включены в соглашение из-за «Хезболлы».

После объявления перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане, в результате чего, по данным Министерства здравоохранения Ливана, сотни человек получили ранения или погибли.

Иран в ответ на удары Израиля по Ливану временно приостановил проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

