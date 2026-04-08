На Украине военкомов отправили в ВСУ, чтобы замять дело о миллионных взятках

«После выявленных правонарушений в Бучанском РТЦК (районный территориальный центр комплектования, военкомат. — Прим. Life.ru) весь прошлый руководящий состав и все работники были отправлены на боевые должности», — написал в соцсети нардеп, сославшись на замначальника Бучанского военкомата Андрея Евтушенко.
Руководство данного военкомата было задержано ещё летом 2024 года. При обысках у подозреваемых нашли более 1 миллиона долларов. По данным следствия, деньги получались от потенциальных призывников, не желающих уходить на службу в ВСУ.
Ранее украинский депутат Георгий Мазурашу заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) требуют взятки за освобождение от мобилизации. По его словам, суммы варьируются в зависимости от того, где находится призывник: $5 тысяч за то, чтобы отпустить человека из «буса» (микроавтобуса для задержанных), и $10 тысяч — из помещения ТЦК.
