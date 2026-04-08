На Украине военкомов отправили в ВСУ, чтобы замять дело о миллионных взятках

Ранее украинский депутат Георгий Мазурашу заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) требуют взятки за освобождение от мобилизации. По его словам, суммы варьируются в зависимости от того, где находится призывник: $5 тысяч за то, чтобы отпустить человека из «буса» (микроавтобуса для задержанных), и $10 тысяч — из помещения ТЦК.