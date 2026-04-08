Bloomberg: Мадагаскар стал союзником России в Африке из-за конфликта в Иране

Россия усилила взаимодействие с Мадагаскаром для укрепления своих позиций в Африке из-за военных действий США и Израиля против Ирана. Об этом в среду, 8 апреля, сообщило агентство Bloomberg.
Журналисты утверждают, что российская сторона поставляет вооружение и развивает политические связи с новым руководством страны.
Агентство пишет, что на это также указывает поездка президента Мадагаскара на переходный период Микаэля Рандрианирины в Москву в качестве первого зарубежного визита, а не во Францию, которая считается ключевым партнером островного государства.
— Также была создана новая пророссийская политическая партия. Она является политическим крылом организации на Мадагаскаре под названием «Друзья России» и, по данным российского государственного информационного агентства «Африканская инициатива», содействует более тесным связям с Россией и группой стран БРИКС, — говорится в материале.
1 апреля стало известно, что партия российского военного снаряжения прибыла в Мадагаскар. Снаряжение принимал лично Рандрианирина. Министр вооруженных сил Эли Маминирина Разафитумбу подчеркнул, что российская помощь обеспечит «безопасность малагасийских границ и спокойствие на Мадагаскаре».
В феврале состоялись переговоры президентов России и Мадагаскара Микаэля Рандрианирины и Владимира Путина. В ходе встречи с коллегой российский лидер назвал Мадагаскар одним из главных партнеров Москвы в Африке и выразил готовность сотрудничать со страной на площадке Организации Объединенных наций.