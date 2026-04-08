ОАЭ выдали России двух обвиняемых в многомиллионном мошенничестве россиян

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выдали России двух разыскиваемых россиян, обвиняемых в мошенничестве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает пресс-центр ведомства.

Источник: РБК

По данным следствия, один из них в 2017—2019 годах похитил более 15 млн руб., взятых в долг под фиктивный залог, а также присвоил деньги от продажи автомобиля премиум-класса. По этим эпизодам возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК. Максимальное наказание — до десяти лет заключения.

Второй фигурант, по версии следствия, действовал в 2018—2020 годах с руководителями и сотрудниками одного московского банка. Они заключали кредитные договоры с фиктивными организациями и перевели им свыше 370 млн руб., а также незаконно переводили деньги через подконтрольные фирмы, получив более 9 млн руб. дохода.

В 2019 году злоумышленники оформили перевод свыше 1 млн руб. через систему «банк-клиент». Им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 172 УК. Статьи предусматривают до десяти и до семи лет лишения свободы соответственно.

Оба россиянина скрывались за границей и были объявлены в международный розыск. По каналам Интерпола их задержали в ОАЭ и передали российским правоохранительным органам в аэропорту Абу-Даби для доставки в Москву.

В октябре 2025 года из ОАЭ в Азербайджан по запросу Баку был экстрадирован россиянин Сергей Сергеев. Гражданин России был объявлен в розыск по линии Интерпола.

Мужчина оказался под подозрением в создании организованной преступной группы, которая занималась незаконным переводом особо крупных сумм за рубеж, в том числе в криптовалюте. Его также обвинили в легализации имущества, полученного преступным путем. В Азербайджане россиянина поместили в СИЗО.

