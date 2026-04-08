ЦАХАЛ заявила об ударе по командиру «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля нанесла новый авиаудар в ливанской столице. Целью стал один из высокопоставленных командиров шиитского движения «Хезболлах».

Источник: Life.ru

«Армия обороны Израиля нанесла удар по командиру “Хезболлах” в Бейруте», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что израильские военные обстреляли итальянский конвой миротворцев ООН в Ливане, повредив одну из машин. По его словам, стрельба велась прицельно, хотя израильская сторона назвала ее предупредительной. Пострадавших нет, но Таяни подчеркнул, что миссия ООН не должна быть мишенью для атак или запугиваний. Президент США Дональд Трамп заявил, что Ливан не был включен в двухнедельное соглашение о прекращении огня с Ираном из-за шиитского движения «Хезболлах».

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

