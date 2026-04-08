Трамп усомнился, что Вэнс будет участвовать в переговорах с Ираном

Ранее Bild сообщил о расколе в команде Трампа и в рядах его сторонников: условно выделились два лагеря — госсекретаря Марко Рубио и Джей Ди Вэнса. The Atlantic писал, что американский вице-президент выступал против начала военной кампании США в Иране, тогда как Рубио поддерживал активное вмешательство. Кроме того, главным противником операции против Ирана из числа представителей окружения Трампа Вэнса называли собеседники Time.