Трамп усомнился, что Вэнс будет участвовать в переговорах с Ираном

Переговоры с Ираном в Пакистане состоятся при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, однако участие вице-президента Джей Ди Вэнса остается под вопросом из соображений безопасности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post.
«У нас будут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джей Ди — может быть, Джей Ди [Вэнс] — я не знаю. Вопрос безопасности», — сказал он.
В ночь на 8 апреля Трамп заявил о готовности заключить перемирие на две недели с Ираном, если тот откроет Ормузский пролив. Тегеран сообщил, что пойдет на это при условии координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений.
Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил, что переговоры США и Ирана запланированы на 10 апреля в Исламабаде. По данным CNN, встреча может пройти при посредничестве пакистанской стороны, хотя окончательное решение пока не принято.
Ранее Bild сообщил о расколе в команде Трампа и в рядах его сторонников: условно выделились два лагеря — госсекретаря Марко Рубио и Джей Ди Вэнса. The Atlantic писал, что американский вице-президент выступал против начала военной кампании США в Иране, тогда как Рубио поддерживал активное вмешательство. Кроме того, главным противником операции против Ирана из числа представителей окружения Трампа Вэнса называли собеседники Time.
