«Я могу объявить, что президент [США Дональд Трамп] направляет свою переговорную группу во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Уиткоффом и господином Кушнером для проведения переговоров в Исламабаде в эти выходные», — сказала она. «Первый раунд этих переговоров состоится в субботу утром по местному времени. И мы ждем проведения этих личных встреч», — добавила Ливитт.
Белый дом: Вэнс, Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Ирана в Исламабаде
ВАШИНГТОН, 8 апреля. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять главы вашингтонской администрации, предприниматель Джаред Кушнер отправятся в Исламабад для проведения в предстоящие выходные дни переговоров с делегацией Ирана. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
