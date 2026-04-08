Трамп обсудит с Рютте возможный выход США из НАТО, заявила Левитт

«Возможно, по итогам встречи вы услышите об этом напрямую от президента», — сказала она журналистам.
В начале месяца Трамп заявил в интервью Telegraph, что всерьез рассматривает выход США из НАТО из-за отказа организации помочь в операции против Ирана. Сегодня немецкая газета Handelsblatt написала, что альянс начал обсуждать возможность отправки военно-морской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
По данным журнала Spiegel, ранее в среду глава Белого дома обсудил будущее трансатлантических отношений с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Сообщается, что телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, а речь шла о перемирии между Вашингтоном и Тегераном.