Трамп обсудит с Рютте возможный выход США из НАТО, заявила Левитт

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудит с генсеком НАТО Марком Рютте возможный выход США из альянса, заявила пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт.

Источник: AP 2024

«Возможно, по итогам встречи вы услышите об этом напрямую от президента», — сказала она журналистам.

В начале месяца Трамп заявил в интервью Telegraph, что всерьез рассматривает выход США из НАТО из-за отказа организации помочь в операции против Ирана. Сегодня немецкая газета Handelsblatt написала, что альянс начал обсуждать возможность отправки военно-морской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

По данным журнала Spiegel, ранее в среду глава Белого дома обсудил будущее трансатлантических отношений с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Сообщается, что телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, а речь шла о перемирии между Вашингтоном и Тегераном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше