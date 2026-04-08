Белый дом назвал красные линии в переговорах с Ираном

Трамп согласен на переговоры с Ираном только при условии свободного прохода через Ормузский пролив, заявили в Белом доме. При этом вопрос отказа Тегерана от обогащения урана является для него приоритетным, добавили там.

Источник: AP 2024

Вопрос отказа Ирана от обогащения урана находится на первом месте в списке приоритетов президента США Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает CNN.

«Это красная линия, от которой президент не собирается отступать, и он полон решимости обеспечить ее соблюдение. Мы надеемся, что это произойдет дипломатическим путем», — сказала она.

Левитт также пояснила, что Вашингтон будет вести переговоры с Тегераном только при условии свободного прохода через Ормузский пролив.

По ее словам, Иран заверил Белый дом в том, что он разрешает движение через Ормузский пролив, несмотря на сообщения о перекрытии этого водного пути. В частном порядке США сегодня наблюдали увеличение движения судов в проливе, добавила она, подчеркнув, что любое его перекрытие будет для Вашингтона «совершенно неприемлемым» развитием событий.

Пресс-секретарь Белого дома также уточнила, что США будут рассматривать взимание Ираном платы за пересечение Ормузского пролива как ограничение транзита.

Ормузский пролив обеспечивает поставки около 20% нефти и до 30% поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты.

США ранее заявили о готовности к двухнедельному перемирию с Ираном при условии открытия Ормузского пролива. В Тегеране подтвердили готовность выполнить это требование с учетом координации с иранскими военными и технических ограничений.

Однако в день принятия сделки с США Иран вновь приостановил проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Причиной стало то, что Тегеран недоволен продолжающимися ударами Израиля по Ливану и считает их нарушением перемирия. При этом в Белом доме отмечали, что вопрос атак на Ливан не был частью сделки между Вашингтоном и Тегераном.

Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника писал, что Иран может открыть Ормузский пролив в ограниченном и контролируемом режиме до 10 апреля в преддверии переговоров в Пакистане. По данным Bloomberg, число заблокированных у пролива судов достигает 800.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
