Белый дом назвал красные линии в переговорах с Ираном

«Это красная линия, от которой президент не собирается отступать, и он полон решимости обеспечить ее соблюдение. Мы надеемся, что это произойдет дипломатическим путем», — сказала она.
Левитт также пояснила, что Вашингтон будет вести переговоры с Тегераном только при условии свободного прохода через Ормузский пролив.
По ее словам, Иран заверил Белый дом в том, что он разрешает движение через Ормузский пролив, несмотря на сообщения о перекрытии этого водного пути. В частном порядке США сегодня наблюдали увеличение движения судов в проливе, добавила она, подчеркнув, что любое его перекрытие будет для Вашингтона «совершенно неприемлемым» развитием событий.
Пресс-секретарь Белого дома также уточнила, что США будут рассматривать взимание Ираном платы за пересечение Ормузского пролива как ограничение транзита.
Ормузский пролив обеспечивает поставки около 20% нефти и до 30% поставок сжиженного природного газа, его называют важнейшей энергетической артерией планеты.
США ранее заявили о готовности к двухнедельному перемирию с Ираном при условии открытия Ормузского пролива. В Тегеране подтвердили готовность выполнить это требование с учетом координации с иранскими военными и технических ограничений.
Однако в день принятия сделки с США Иран вновь приостановил проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Причиной стало то, что Тегеран недоволен продолжающимися ударами Израиля по Ливану и считает их нарушением перемирия. При этом в Белом доме отмечали, что вопрос атак на Ливан не был частью сделки между Вашингтоном и Тегераном.
Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника писал, что Иран может открыть Ормузский пролив в ограниченном и контролируемом режиме до 10 апреля в преддверии переговоров в Пакистане. По данным Bloomberg, число заблокированных у пролива судов достигает 800.