Журналист Al Jazeera погиб при ударе Израиля по автомобилю в Газе

Ранее в результате израильского удара по центральной части Бейрута и его южным окраинам погибли не менее 80 человек, более 200 ранены. Комиссар Ливанского Красного Креста Джордж Кеттане сообщил, что под завалами могут находиться люди, поэтому число жертв может возрасти. По его словам, это был самый массированный удар по ливанской столице за последние годы — атаке подверглись густонаселённые районы, где укрылось много беженцев с юга.