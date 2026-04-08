Кадыров заявил, что поддерживает Иран при одном но

Кадыров заявил, что поддерживает Иран, но не удары Тегерана по гражданской инфраструктуре стран Персидского залива, и ему «глубоко неприятно наблюдать», что от последствий конфликта страдают жители этих государств.

Источник: РБК

Отправка чеченских подразделений в Иран для поддержки иранских вооруженных сил была бы возможна в том случае, если бы Тегеран вел боевые действия только против США и Израиля, «но они нападают и на наших братьев», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним “но” — я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива», — написал он в телеграм-канале.

По словам Кадырова, он поддерживает «братские отношения» с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии и ему «глубоко неприятно наблюдать», что от последствий конфликта страдают жители этих и других третьих стран.

В марте, вскоре после начала операции США и Израиля, Кадыров заявил, что эти страны «сознательно спровоцировали» Иран на ответные действия, которые втянули в конфликт другие государства региона. Ответный удар по американским базам стал «ожидаемым отпором врагу», но атаки на гражданскую инфраструктуру третьих стран и гибель мирного населения «не могут быть оправданы никак», отметил он.

Посол Ирана в России Казем Джалали в начале марта говорил в интервью РБК, что Тегеран не хочет «вражеских отношений с соседними государствами», но будет исходить из угрозы, которая существует в определенных точках на территории этих стран: «Мы не можем остаться безразличными и сидеть сложа руки, пока они из этих американских военных баз будут наносить удары по нашей территории». Месяц спустя, после ультиматума президента США Дональда Трампа и угроз атаковать ключевую инфраструктуру Ирана, иранская сторона предупредила, что в ответ нанесет удары по ключевым энергетическим объектам в странах Персидского залива.

Кремль заявлял в начале марта, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке Россия не получала от Ирана обращений об оказании помощи, в том числе с вооружениями. МИД России сообщал об отправке Ирану гуманитарной помощи.

