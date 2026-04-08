Кадыров заявил, что поддерживает Иран при одном но

Посол Ирана в России Казем Джалали в начале марта говорил в интервью РБК, что Тегеран не хочет «вражеских отношений с соседними государствами», но будет исходить из угрозы, которая существует в определенных точках на территории этих стран: «Мы не можем остаться безразличными и сидеть сложа руки, пока они из этих американских военных баз будут наносить удары по нашей территории». Месяц спустя, после ультиматума президента США Дональда Трампа и угроз атаковать ключевую инфраструктуру Ирана, иранская сторона предупредила, что в ответ нанесет удары по ключевым энергетическим объектам в странах Персидского залива.