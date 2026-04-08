Посла Израиля вызвали в МИД Италии из‑за обстрела миротворцев

Напомним, американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон переносит на две недели удары по гражданским объектам Ирана. В ответ Тегеран должен открыть Ормузский пролив, и уже направил Белому дому мирный план из десяти пунктов. Израиль тоже объявил о присоединении к двухнедельному перемирию с иранской стороной. При этом, несмотря на затишье, стороны продолжают наносить взаимные удары. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что 10 апреля в страну прибудут американская и иранская делегации для прямых переговоров. Он также подтвердил готовность сотрудничать ради установления мира в регионе.