Посла Израиля вызвали в МИД Италии из‑за обстрела миротворцев

«Я поручил вызвать посла Израиля в Италии для разъяснения сегодняшних событий в Ливане. Итальянских военных не трогают», — написал Таяни на своей странице в соцсети Х.
В итальянском оборонном ведомстве уточнили, что национальный конвой попал под обстрел со стороны израильской армии. Никто из военнослужащих не пострадал. В руководстве Италии подчеркнули, что продолжат усилия по поддержанию мира в Ливане и деэскалации. Однако Рим требует уважения к роли миротворцев и строгого соблюдения их безопасности.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон переносит на две недели удары по гражданским объектам Ирана. В ответ Тегеран должен открыть Ормузский пролив, и уже направил Белому дому мирный план из десяти пунктов. Израиль тоже объявил о присоединении к двухнедельному перемирию с иранской стороной. При этом, несмотря на затишье, стороны продолжают наносить взаимные удары. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что 10 апреля в страну прибудут американская и иранская делегации для прямых переговоров. Он также подтвердил готовность сотрудничать ради установления мира в регионе.
