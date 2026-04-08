Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посла Израиля вызвали в МИД Италии из‑за обстрела миротворцев

Израильского посла вызвали в Министерство иностранных дел Италии после очередного происшествия с участием итальянского контингента Временных сил ООН в Ливане. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства и вице-премьер страны Антонио Таяни.

«Я поручил вызвать посла Израиля в Италии для разъяснения сегодняшних событий в Ливане. Итальянских военных не трогают», — написал Таяни на своей странице в соцсети Х.

В итальянском оборонном ведомстве уточнили, что национальный конвой попал под обстрел со стороны израильской армии. Никто из военнослужащих не пострадал. В руководстве Италии подчеркнули, что продолжат усилия по поддержанию мира в Ливане и деэскалации. Однако Рим требует уважения к роли миротворцев и строгого соблюдения их безопасности.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон переносит на две недели удары по гражданским объектам Ирана. В ответ Тегеран должен открыть Ормузский пролив, и уже направил Белому дому мирный план из десяти пунктов. Израиль тоже объявил о присоединении к двухнедельному перемирию с иранской стороной. При этом, несмотря на затишье, стороны продолжают наносить взаимные удары. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что 10 апреля в страну прибудут американская и иранская делегации для прямых переговоров. Он также подтвердил готовность сотрудничать ради установления мира в регионе.

