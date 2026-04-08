Мерц и Трамп по телефону обсудили перемирие вокруг Ирана

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Они обсудили временное прекращение огня в конфликте вокруг Ирана и будущее трансатлантических отношений, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.

Инициатором звонка выступил немецкий канцлер, который пытался восстановить доверительный контакт с хозяином Белого дома. В последнее время Трамп неоднократно критиковал Берлин за отказ участвовать в операции по разблокировке Ормузского пролива и угрожал выходом США из НАТО.

Напомним, США и Иран договорились о временном прекращении огня. В Тегеране заявили, что американская сторона согласилась на план из десяти пунктов, включающий снятие санкций, вывод войск и выплату компенсаций, объявив о своей победе. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что США откладывают на две недели возможные удары по гражданской инфраструктуре Ирана, а мирный план Ирана из десяти пунктов не совпадает с документом, который Трамп ранее назвал основой для переговоров.

