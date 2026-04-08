Мерц и Трамп по телефону обсудили перемирие вокруг Ирана

Напомним, США и Иран договорились о временном прекращении огня. В Тегеране заявили, что американская сторона согласилась на план из десяти пунктов, включающий снятие санкций, вывод войск и выплату компенсаций, объявив о своей победе. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что США откладывают на две недели возможные удары по гражданской инфраструктуре Ирана, а мирный план Ирана из десяти пунктов не совпадает с документом, который Трамп ранее назвал основой для переговоров.