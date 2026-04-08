Трамп обсудит с генсеком НАТО выход США из альянса

Президент Дональд Трамп в среду, 8 апреля, проведет встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете и поднимет вопрос о выходе США из альянса, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Ее слова передает CNN.
По ее словам, президент с нетерпением ждет «очень откровенного и честного разговора» с Рютте.
Отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривают ли США по-прежнему вопрос выхода из НАТО, Ливитт ответила, что Трамп «обсудит его через пару часов с генеральным секретарем Рютте».
На прошлой неделе Трамп заявил, что всерьез задумался о выходе США из НАТО, поскольку страны альянса не присоединились к войне против Ирана. По его словам, в отсутствие помощи от союзников «было сложно поверить». Госсекретарь США Марко Рубио также отмечал, что США должны провести переоценку ценности НАТО после завершения конфликта на Ближнем Востоке.
При этом проблемы в отношениях США и НАТО начались еще с Гренландии, пояснял Трамп. «Мы хотим Гренландию, а они не хотят нам ее отдавать, и я сказал: “Пока-пока!” — рассказывал политик.
Угрозы Трампа о выходе США из НАТО только сплотили европейские страны — члены альянса, писало Politico. Однако, по словам источников издания, администрация Трампа еще не уведомляла конгресс о возможном выходе, а также не начинала никаких обсуждений внутри НАТО и не издавала конкретных директив относительно роли Вашингтона в альянсе.
При предшественнике Трампа Джо Байдене конгресс одобрил законопроект, запрещающий любому президенту США выходить из НАТО. Соавтором инициативы выступил нынешний глава Госдепартамента Марко Рубио. Однако, как говорили опрошенные Politico эксперты, Трамп может обойти этот запрет, сославшись на президентские полномочия в сфере внешней политики.
Как считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, США не выйдут из НАТО, потому что в этом «резона нет и конгресс не даст».
Оставайтесь на связи с РБК в Max.